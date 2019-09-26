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В России возбудили уголовное дело в отношении латвийского ветерана СС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении ветерана СС и латвийского политика Висвалдиса Лациса. Об этом 26 сентября сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Согласно данным СК, в 2017 году Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины». В ней он, как бывший участник Латышского региона СС, одобряет карательную активность военных на оккупированных во время Второй мировой войны территориях Белорусской ССР, Новгородской, Псковской и Ленинградской областей, оправдывая военные преступления против мирного населения.

«Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала для того, чтобы вывести Латышский легион СС из-под ответственности норм Трибунала», — объяснила Петренко.

Она отметила, что попытки исказить итоги Второй мировой войны и героизировать военных преступников должны жестко пресекаться.

5 сентября сообщалось, что вандалы осквернили мемориaл Орденa Великой Отечественной войны нa холме Слaвы во Львове.

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