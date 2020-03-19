«Немца берут гранатой, выжигают огнем»

Ровно 75 лет назад Советская армия отбивала у фашистов их последние опорные пункты, в том числе и многочисленными авиационными ударами. Был форсирован Одер, начались ожесточенные бои за Бреслау. В то же время в СССР уже начали строить дома для семей фронтовиков, ввели награду для многодетных матерей и научились изготавливать бумагу из пшеничной соломы. А столичное метро получило новые удобные вагоны.

«Трудно взять пулей»

Фронтовая неделя с 15 по 20 марта была отмечена многочисленными налетами советской авиации на локации фашистских войск. Сначала бомбардировщики нанесли удары по железнодорожному узлу и аэродрому Веспрем в Венгрии. 17 марта авиационной атаке подверглась железная дорога Моравска Острава в Чехословакии. Через два дня бомбы полетели на военно-промышленные объекты немцев в Данциге.

С начала недели войска 3-го Белорусского фронта вели наступательные бои по уничтожению восточно-прусских войск противника и заняли 12 городов, а также железнодорожную станцию Фогельзанг. Подразделения 2-го Украинского фронта взяли город Зволен — сильный опорный пункт обороны немцев на реке Грон.

К 15 марта советские войска вышли на побережье залива Фриш-Гаф и заняли пять населенных пунктов. В Кольберге продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, блокированного в восточной части города.

В эти дни в одном из номеров «Известий» был опубликован репортаж военного спецкора Виктора Полторацкого, озаглавленный «Характер обороны немцев в Силезии».

«В своих приказах немцы писали, что русские не смогут ступить за Одер, что оборона, воздвигнутая здесь, неприступна», отмечал журналист. Но Советской армии удалось форсировать реку и начать бои на ее западном побережье.

В районе Бреслау продолжалась битва по уничтожению окруженной в городе группы войск противника.

«Бои в Бреслау отличаются особой ожесточенностью. Немцы стреляют из всех окон и амбразур, из дверей, из подвалов, с чердаков. Снаружи их не видно, но только появится на улице наш боец, как отовсюду раздаются выстрелы из винтовок, автоматов, пулеметов. Немца, спрятавшегося за стеной или в подвале, трудно взять пулей. Его берут гранатой, артиллерийским снарядом, выжигают огнем. Советские воины добывают победу умением, смелостью, ловкостью», — писал в репортаже «Ночью в Бреслау» военный спецкор «Известий» Александр Навозов.

Делопроизводство на соломе

В номере «Известий» от 16 марта был размещен материал «Молодые советские ученые», в котором рассказывалось, что в Академии наук СССР к 1945 году число аспирантов увеличилось на 457 человек до 1500 по сравнению с 1941-м.

17 марта на первой полосе «Известия» опубликовали указ о награждении многодетных матерей орденами «Материнская слава» и медалями Материнства.

Всё больше внимания начинает уделяться семьям фронтовиков. В новостной заметке от 16 марта «Известия» сообщали, что колхозники Зюздинского района построили для семей защитников родины девять новых домов, а колхозники Сунского района — шесть.

19 марта «Известия» сообщили, что столичная подземка получила новые вагоны. По своему оформлению и качеству они должны были «соответствовать высокой архитектурной отделке станций и обеспечивать наибольшие удобства для пассажиров».

Отмечалось также, что за время Отечественной войны Московский метрополитен обогатился двумя новыми линиями с великолепными станциями-дворцами.

«Известия» не оставляли без внимания и производственные достижения. Например, в некоторых районах Днепропетровской области организовали создание бумаги из пшеничной соломы. И такой продукции было выпущено 25 т. А учреждения Кривого Рога, Днепродзержинска и Павлограда даже ввели делопроизводство на такой бумаге.