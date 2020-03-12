К 13 марта 1945 года столица Германии была уже почти полностью разрушена бесконечными бомбардировками. Из битого кирпича на улицах Берлина возвели баррикады, а ночами из города тянулись колонны грузовиков, нагруженные беженцами с их домашним скарбом. В это время на Украине и в Белоруссии постепенно возрождалась мирная жизнь: в Минске возобновилось автобусное движение, а в Днепропетровске начали воссоздавать Ботанический сад, полностью разворованный гитлеровцами. Власти СССР начали организовывать школы рабочей молодежи — для тех, кто во время войны вместо учебы пошел работать на заводы.

Победа за победой

В публикациях «Известий» отмечалось, что первая декада марта ознаменовалась чередой значимых побед советских войск. За этот период на северном участке фронта были ликвидированы три окруженные группировки противника — южнее польского города Шифельбайна, в Грудзяндзе (Грудзёндз. — «Известия») и вблизи Кезлина (Кошалина. — «Известия»).

«В каждой операции советские вой­ска стремятся смелыми, дерзкими и бы­стрыми действиями поставить противни­ка в невыгодное положение и нанести ему сокрушающий удар», — говорилось в заметке «Победы Красной армии в Померании».

Согласно сводкам Советского информбюро, 9 марта войска 2-го Белорусского фронта атаковали город Косьцежина (Берент) — сильный опорный пункт обороны немцев на подступах к Данци­гу.

«На Миус-рекс, на Молочной, на Днепре, на Буге — всюду Красная ар­мия сломала «неприступные» валы. Наши войска громили вражеские дивизии, на деле доказывая, что никакие оборонительные сооружения не спасут немецкую армию от неминуемого пораже­ния», — писал специальный военный корреспондент Леонид Кудреватых в своем репортаже «Конец Померанского вала».

В номере «Известий» от 10 марта сообщалось, что советские тяжелые бом­бардировщики нанесли удар по железно­дорожному узлу Веспрем в Венгрии. Войска 2-го Белорусского заняли город Шлаве. Вра­жеский гарнизон, пытавшийся спастись бегством, был настигнут на шос­сейной дороге и уничтожен «огнем и гусе­ницами советских танков».

В этот же день войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Тчев (Диршау), прикрывавшим подступы к Берлину. В Москве это событие 12 марта отметили салютом, фотографии с которого «Известия» опубликовали на следующий день.

Берлин разрушен

Войсками союзников к 10 марта был занят Цонс, про­должались операции по ликвидации по­следних очагов сопротивления противника в юго-восточном районе Кельна.

Свыше 1000 тяжелых бомбардировщиков американской авиации совершили в этот день налет на танковые заводы в Касселе и на железнодорожные депо в Оснабрюке, Мюнстере и Франкфурте-на-Майне, писали «Известия» 10 марта.

К 11 марта войска союзников прошли через город Ксантен на юг, но в северном секторе, в районе Бонна, еще продолжалось очищение местности от противника. Здесь союзники заняли пять городов, в том числе Линц.

Начиная с 13 марта в «Известиях» появляются небольшие информационные сообщения о ситуации в Берлине и Мюнхене от Датского пресс-бюро. К 14 марта в районе Курфюрстендам столицы Германии осталось лишь шесть неповрежденных домов, а на Лейпцигерплац и в прилегающих рай­онах на громадной территории было разрушено 96% зданий.

«На улицах Берлина были построены бар­рикады из кирпича разрушенных домов. Каждую ночь из города на юг движутся колонны грузовиков, нагруженные бежен­цами с их домашним скарбом», — говорилось в сообщении.

В это время в Мюнхене были нарушены железнодорожное сообщение, телеграфная и телефонная связь со страной.

Взялись за учебу

Жизнь в тылу входила в мирное русло. В Минске возобновилось автобусное движение — об этом «Известия» написали в номере от 9 марта. Отмечалось, что первым по городу прошел 32-местный автобус по маршруту Товар­ная–Комаровка.

В Днепропетровске началось возрождение Ботанического сада, созданного в 1930-х годах, но полностью разворованного гитлеровцами. В публикации «Известий» отмечалось, что немцы пытались уничтожить его, растащили коллекции редких оранжерейных растений, помещение гербариев превратили в конюшню, а территорию парка распахали.

Чувствуя скорую победу над гитлеровской армией, в СССР начинают задумываться о подготовке кадров. В материале «Растить и воспитывать молодые кадры рабочих», размещенном в номере от 10 марта, отмечалось, что на предприятия в войну пришли сотни тысяч юношей и девушек без какого-либо опыта. В связи с чем было принято решение организовывать школы рабочей молодежи.

В эти же дни в стране готовились к празднованию 50-летия изобретения радио. В Центральном музее связи Ленинграда шла организация большой выставки, среди экспонатов которой собирались демонстри­ровать около 70 приборов, сконструированных Александром Поповым.

Без внимания не оставались и деятели культуры. Так, в одном из номеров было опубликовано сообщение о том, что за время войны фронтовые бригады Всесоюзного гастрольно-концертного объединения дали 100 тыс. концертов в частях Красной армии. Около 300 артис­тов награждены орденами и медалями.