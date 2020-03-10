Прямой эфир

В Германии связались с Россией по делу преступлений нацистов в Ейске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия установила контакт со Следственным комитетом России по делу бывшего нациста Гельмута Оберлендера, служившего переводчиком в подразделении, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске. Об этом 10 марта заявил замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

Без срока давности: СК запросил у Канады материалы по убийству детей
В 1942 году фашисты расправились с 214 воспитанниками детского дома в Ейске

«Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом. Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК — не только по этому делу, но и по другим темам», — приводит его слова «РИА Новости».

Вилл отметил, что, несмотря на отсутствие у него возможности предоставить детали о «продвижении во взаимной правовой помощи», стороны обмениваются информацией, а в 2019 году он посетил Москву, где изучил документы по преступлению в Ейске.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что власти Канады начали процесс депортации Оберлендера после того, как лишили его гражданства. 14 февраля Следственный комитет России запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера.

По данным СК, в период с 1942 по 1943 год для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в ней переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. 9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда убила воспитанников детского дома в Ейске. В преступлении, по данным следствия, участвовали начальник ейского гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух.

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ 30 октября 2019 года. В ходе его расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.

В 1940-х и 1960-х годах несколько переводчиков и других участников Зондеркоманды СС-10 «а» задержали и осудили. Они дали признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения. Однако Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия после капитуляции Германии и избежал уголовной ответственности.

Теперь СКР, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды. Согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности без срока давности.

Архивные документы с информацией о фашистах, которые убили 214 воспитанников местного детского дома, предоставили сотрудники Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова по запросу СК РФ в конце октября 2019 года. Детские останки обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Историки установили трех причастных к геноциду в детском доме Ейска в 1942 году
В России возбудили уголовное дело в отношении латвийского ветерана СС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020