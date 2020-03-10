В Германии связались с Россией по делу преступлений нацистов в Ейске

Германия установила контакт со Следственным комитетом России по делу бывшего нациста Гельмута Оберлендера, служившего переводчиком в подразделении, которое организовало убийство 214 детдомовцев в Ейске. Об этом 10 марта заявил замглавы центрального управления по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге Томас Вилл.

«Я знаю, что Следственный комитет Российской Федерации работает над этим делом. Как центральное управление, мы находимся в контакте с СК — не только по этому делу, но и по другим темам», — приводит его слова «РИА Новости».

Вилл отметил, что, несмотря на отсутствие у него возможности предоставить детали о «продвижении во взаимной правовой помощи», стороны обмениваются информацией, а в 2019 году он посетил Москву, где изучил документы по преступлению в Ейске.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что власти Канады начали процесс депортации Оберлендера после того, как лишили его гражданства. 14 февраля Следственный комитет России запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера.

По данным СК, в период с 1942 по 1943 год для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена Зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в ней переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. 9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда убила воспитанников детского дома в Ейске. В преступлении, по данным следствия, участвовали начальник ейского гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух.

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ 30 октября 2019 года. В ходе его расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.

В 1940-х и 1960-х годах несколько переводчиков и других участников Зондеркоманды СС-10 «а» задержали и осудили. Они дали признательные показания о своей карательной активности и деятельности всего подразделения. Однако Оберлендер скрылся от органов предварительного следствия после капитуляции Германии и избежал уголовной ответственности.

Теперь СКР, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, устанавливает обстоятельства участия Оберлендера в составе зондеркоманды. Согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийства и истребление гражданского населения до или во время войны являются преступлениями против человечности без срока давности.

Архивные документы с информацией о фашистах, которые убили 214 воспитанников местного детского дома, предоставили сотрудники Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова по запросу СК РФ в конце октября 2019 года. Детские останки обнаружили после освобождения Краснодарского края в 1943 году в районе Широчанского хутора.