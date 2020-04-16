ФСБ рассекретила архивы о преступлениях финских нацистов в Карелии

Каждый четвертый житель Карелии побывал в финском концлагере в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «РИА Новости» 16 апреля, публикуя в рамках проекта «Без срока давности» рассекреченные региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) и переданные в Национальный архив региона свидетельства военных преступлений финских фашистов.

В 1941–1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там находились 24 тыс. узников — это 30% населения Карелии.

По подсчетам историков, в концлагерях побывали 50 тыс. человек, более 90% из них — русские, белорусы, украинцы. Финны считали их «ненациональным» населением, а родственными народами признавали карелов, ингерманландцев, вепсов, эстонцев и мордву.

В архивах говорится, что в отличие от «финнов, карел и вепсов», русским было приказано носить на левом рукаве красную повязку. Также русским, татарам, грузинам и людям других национальностей выдавали вдвое меньше продовольствия. Треть узников лагерей погибли от голода.

«Малейшая помощь Советским войскам со стороны мирных граждан считается шпионажем, а выступления их с оружием в руках — разбойничьими атаками. Все виновные лица в обоих случаях караются смертной казнью», — приводится выдержка из архивной справки с приложением перевода «Обращения к карельскому населению» маршала Карла Густава Маннергейма.

За исполнением директивы следил подполковник Вайно Котилайнен, который, по данным историков, так и не был привлечен к ответственности за преступления.

В архивах отмечается, что особенно жестоко финские нацисты расправлялись с коммунистами и комсомольцами. Например, в Заонежском районе «зверски замучили секретаря комсомольской организации и депутата Кузарандского сельсовета Татьяну Мухину». Девушке было 20 лет.

Согласно показаниям учителя Павла Филипповича Якимеца, побывавшего в концлагере, над узниками глумился в том числе комендант концлагеря № 2 Петрозаводска Валентин Микс.

В октябре 2019 года агентство сообщало, что управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о шести финских концлагерях в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

Первый концлагерь появился там 24 октября 1941 года. Всего в лагерях содержались около 25 тыс. человек, их избивали за малейшие провинности.