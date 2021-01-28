Напряжение ТикТока: задержанному после акции в Москве блогеру грозит до 5 лет

Тиктокеру Константину Лакееву, которого 27 января доставили на допрос по подозрению в повреждении служебного автомобиля ФСБ во время незаконной акции в Москве, может грозить до пяти лет тюрьмы. Так оценивают перспективы 18-летнего блогера адвокаты. Сам автор канала с 800 тыс. подписчиков уже раскаялся и попросил прощения. В этот же день в числе задержанных оказались и двое мужчин, участвовавших в избиении сотрудника Росгвардии на Цветном бульваре. А вот участники митинга, нарушившие карантинный режим по коронавирусу, пока проходят по делу как свидетели. Но если их вина будет доказана, они могут получить реальные тюремные сроки. Вечером в среду начались обыски в офисе возглавляемого недавно арестованным Алексеем Навальным ФБК и в квартирах его сотрудников — претензии к ним тоже могут быть по статье 236 (“Нарушение санитарно-эпидемиологических правил”), считают эксперты.

Пнул и раскаялся

Тиктокер Константин Лакеев, задержанный по подозрению в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ, более известен пользователям популярного сервиса как Костя Киевский. Вместе с 18-летним блогером в отделение полиции доставили еще 12 человек из одного с ним TikTok House (аналога продюсерского центра для блогеров, в котором некоторые из них живут постоянно). Однако свидетельств их причастности к преступлению у силовиков не обнаружилось, и всех отпустили, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах.

А вот Константина Лакеева оставили в участке для допроса. В этот же день следственное управление СКР по Москве разместило видео, на котором задержанный раскаивается в совершенном проступке.

- Начал обкидывать снегом и несколько раз пнул ее (машину - "Известия".). О чем очень раскаиваюсь и прошу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских. И больше такого 100 процентов не повторится, - заявил подозреваемый на допросе.

Нападение на черный служебный автомобиль с номерами АМР попало на видео, снятое во время акции простеста 23 января. Оно может стать одним из доказательств причастности Констатина к этому инциденту. Вечером 27 января молодому человеку было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ.

В случае признания вины Константину Лакееву грозит наказание до пяти лет лишения свободы, отметил адвокат Сергей Колосовский.

- Но вероятность строгого наказания по ч. 2 ст. 167 УК ("Повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, причинившее значительный ущерб"), достаточно мала. Думаю, описанное повреждение машины сложно признать значительным ущербом, - сказал “Известиям” адвокат.

Канал Константина Лакеева в TikTok довольно популярен — в среду утром количество подписчиков страницы насчитывало 815 тыс. Тиктокер привлекает аудиторию смешными постановочными роликами - например о том, как себя ведут люди с разными знаками зодиака. А также - о своих взаимоотношениях с родителями.

Создатели TikTok заявляют, что использование в соцсети контента, связанного с политикой и религией, запрещено, напомнил креативный директор агентства “Трико” Илья Калимулин.

- Однако там много политизированных материалов, религиозных шуток. Уверен, сейчас начнется ужесточение в отношении контента TikTok, - сказал “Известиям” эксперт.

Он подчеркнул, что рекламодатели могут теперь отказаться от услуг задержанного блогера. Если это произойдет, он потеряет сотни тысяч дохода.

Попал под влияние

Правоохранительные органы продолжают задержания участников несанкционированного митинга и по другим уголовным статьям. В среду на допрос доставили 36-летнего Тимура Салихова. Он обвиняется в совершении преступления по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия, подозреваемый несколько раз ударил сотрудника Росгвардии во время беспорядков 23 января на Страстном бульваре. Во время допроса мужчина не стал отрицать свое участие в драке, и полностью признал вину. Свое поведение он объяснил тем, что "попал под влияние толпы".

Вечером того же дня Пресненский суд Москвы заключил Тимура Салихова под стражу на два месяца.

Позже появилась информация о задержании еще одного участника избиения сотрудника Росгвардии в центре Москвы. Им оказался житель Нижнего Новгорода Валерий Евсин, приехавший в столицу работать таксистом.

В Следственном комитете 27 января сообщили, что уголовные дела по нападениям на правоохранителей во время митинга, хулиганским действиям и повреждению имущества (ст.ст. 318, 213, 167 УК РФ) также расследуются в Санкт-Петербурге, Приморском крае, Липецкой, Калужской, Владимирской областях и других регионах.

Так, во Владивостоке в ходе несанкционированной акции местный житель, находясь на проезжей части автодороги на улице Светланской, схватил рукой за шею, попытался повалить на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз его ударил. Другой мужчина напал на сотрудника ППС полиции и нанес ему удар по голове.

В Липецке и Владимире следователи установили, кто распылил содержимое газовых баллончиков в лицо сотрудникам полиции. Подозреваемым грозит лишение свободы до пяти лет. Срок наказания будет зависеть от степени причиненному вреда здоровью росгвардейца, уточнили в СК.

Санкция ст. 318 Уголовного кодекса РФ - применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей - включает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы за период до восемнадцати месяцев. Наказанием могут быть также принудительные работы на срок до пяти лет, арест на шесть месяцев либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сказала “Известиям” адвокат Татьяна Сустина.

Инфицированные свидетели

Продолжается и расследование уголовного дела по статье 236 УК РФ (“Нарушение санитарно-эпидемиологических правил”). Источник “Известий” в правоохранительных органах рассказал, что в распоряжении следователей имеются данные соцмониторинга. Ранее, 23 января, столичный Депздрав заявлял, что соцмониторинг зафиксировал на несанкционированной акции 19 больных коронавирусом.

- Пока удалось опросить только одного из них. Эти люди сейчас проходят по делу как свидетели, так как для доказательства их вины необходимо провести ряд экспертиз, - сказал источник "Известий".

Он также добавил, что подозреваемых по всем статьям разыскивают с помощью камер видеонаблюдения, установленных на кафе, банках и других учреждениях в районе прошедших митингов. Используются и снятые очевидцами материалы.

В этот же день стало известно об обысках в квартире арестованного 17 января блогера Алексея Навального, его жены и сотрудников возглавляемого блогером ФБК. Проведение этих мероприятий может быть связано с нарушением санэпидемнорм, сообщал ряд изданий со ссылкой на свои источники.

- Пока непонятно, что именно вменяется упоминаемым лицам. Не исключено, что позже в их отношении могут переквалифицировать дело со статьи 236 УК РФ на статью 212 – организация массовых беспорядков, предусматривающую наказание от восьми до 15 лет лишения свободы, - сказала "Известиям" адвокат Виолетта Волкова. - .

Фигуранты дела в порядке совокупности совершенных деяний могут быть привлечены и по нескольким статьям - со всеми вытекающими уголовно-правовыми последствиями, считает юрист "Легес-Бюро" Татьяна Завьялова. Если же нарушение санэпидправил приведет к массовому заболеванию, то им грозит наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 700 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет. В случае смерти двух и более заболевших, наказание может ужесточиться до тюремного заключения на срок до семи лет.