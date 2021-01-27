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Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы

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Гендиректор представительства социальной сети TikTok в России Сергей Соколов приглашен в Госдуму для беседы в преддверии заседания комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы комиссии Василия Пискарева в среду, 27 января.

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Пискарев отметил заинтересованность членов комиссии в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство России, пишет «Газета.ру».

«К данной компании у нас накопились вопросы, мы хотели бы обсудить их с главой представительства видеохостинга в России и наладить дальнейшее взаимодействие», — приводит пресс-служба его слова.

21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. По данным ведомства, призывы к подросткам к участию в несанкционированных акциях 23 января были выявлены в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube. В Роскомнадзоре заявили, что к 23 января соцсети удалили 89% таких материалов. В TikTok таких призывов выявили больше всего.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах 23 января. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

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