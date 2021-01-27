Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о возрастании агрессивной риторики ряда стран
Наука
Ученые назвали способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Политика
Путин отметил конкуренцию цифровых гигантов с государствами
Мир
Путин назвал причину перекосов в глобальном социальном развитии
Мир
В МИДе оценили возможность восстановления ДРСМД
Мир
Путин назвал общей ответственностью позитивное развитие в мире
Общество
Путин назвал основной задачей выход из бедности
Мир
Сенатор оценила соглашение о продлении ДСНВ на пять лет
Мир
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении

В Кремле обозначили пути диалога с протестующими

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диалог с участниками незаконных акций ведется путем официальных заявлений властных структур, заявил в среду, 27 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему Кремль не ведет диалог с протестующими. Пресс-секретарь российского лидера указал, что власти отказываются принимать во внимание позицию только тех, кто устраивает беспорядки в рамках незаконных митингов. По словам Пескова, актов насилия в рамках несанкционированных акций было очень много.

«Я вчера говорил, что не может быть диалог с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, нападениях на представителей органов правопорядка, с ними действительно не может, с этими молодчиками диалога не может быть, с молодежью диалог есть, он будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

В качестве примера он привел заявления и предупреждения официальных лиц и властных структур.

«Так или иначе, этот диалог осуществляется, именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях, именно этих людей просят воздержаться от участия, с ними весьма корректно вели [диалог] представители органов правопорядка», — добавил Песков.

Накануне он подчеркнул, что люди, имеющие вопросы к власти, имеют право получить на них ответы, однако диалог необходимо вести в правовом поле. Также представитель Кремля заявлял, что уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно. Предупреждения об опасности участия в подобных акциях были оправданны, добавил он.

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняли около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

По итогам мероприятий было возбуждено 20 уголовных дел, основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021