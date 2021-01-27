В Кремле обозначили пути диалога с протестующими

Диалог с участниками незаконных акций ведется путем официальных заявлений властных структур, заявил в среду, 27 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему Кремль не ведет диалог с протестующими. Пресс-секретарь российского лидера указал, что власти отказываются принимать во внимание позицию только тех, кто устраивает беспорядки в рамках незаконных митингов. По словам Пескова, актов насилия в рамках несанкционированных акций было очень много.

«Я вчера говорил, что не может быть диалог с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, нападениях на представителей органов правопорядка, с ними действительно не может, с этими молодчиками диалога не может быть, с молодежью диалог есть, он будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

В качестве примера он привел заявления и предупреждения официальных лиц и властных структур.

«Так или иначе, этот диалог осуществляется, именно к этим людям адресованы предупреждения, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях, именно этих людей просят воздержаться от участия, с ними весьма корректно вели [диалог] представители органов правопорядка», — добавил Песков.

Накануне он подчеркнул, что люди, имеющие вопросы к власти, имеют право получить на них ответы, однако диалог необходимо вести в правовом поле. Также представитель Кремля заявлял, что уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно. Предупреждения об опасности участия в подобных акциях были оправданны, добавил он.

23 января в разных городах РФ прошли несогласованные акции. По данным МВД, участие в них в Москве приняли около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

По итогам мероприятий было возбуждено 20 уголовных дел, основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.