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СК возбудил 20 уголовных дел из-за незаконных акций 23 января

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Двадцать уголовных дел было возбуждено по итогам несанкционированных акций, прошедших в ряде городов России 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

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«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — сговорится в заявлении Петренко.

Представитель СК уточнила, что основная масса противоправных действий квалифицируется по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Кроме этого, в рамках расследования дел задержаны причастные к совершению правонарушений.

Ранее во вторник сообщалось, что в Москве задержаны два участника несанкционированной акции по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Один из них был арестован.

Накануне стал известно, что московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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