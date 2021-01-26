Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД ФРГ выступил против прекращения работы российской делегации в ПАСЕ
Мир
РФ предложила провести встречу по Ближнему Востоку с Израилем и Палестиной
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
Мир
В Нидерландах обеспокоились из-за «британского» штамма коронавируса
Общество
В России появится возможность поблагодарить врачей онлайн-донатами
Мир
Оппозиция обвинила Киев в языковом геноциде
Общество
Врач дал прогноз заболеваемости COVID-19 на весну и лето
Мир
Рейтинг Зеленского опустился ниже 20%
Мир
Мониторинговый комитет рекомендовал утвердить полномочия России в ПАСЕ

В Москве арестован обвиняемый в применении насилия к полицейским 23 января

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в применении насилия к правоохранителю на несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

От суммы до тюрьмы: что грозит участникам незаконных митингов
Большая часть задержанных на протестной акции в Москве получит штрафы в размере до 20 тыс. рублей

«Пресненским районным судом избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2021 года в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ» , — заявила представительница инстанции.

Ранее в этот же день в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в Москве задержаны два участника несанкционированной акции по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Один из них, по данным следствия, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей полицейскому несколько ударов в область головы, а второй в Пресненском районе города в ответ на законные требования полицейского об остановке машины совершил на него наезд.

Накануне стал известно, что московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

24 января в столичные следователи возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции, при этом среди задержанных в Москве и Санкт-Петербурге были дети. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021