В Москве арестован обвиняемый в применении насилия к полицейским 23 января

Пресненский суд Москвы арестовал первого обвиняемого в применении насилия к правоохранителю на несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Пресненским районным судом избрана меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 марта 2021 года в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ» , — заявила представительница инстанции.

Ранее в этот же день в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в Москве задержаны два участника несанкционированной акции по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Один из них, по данным следствия, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей полицейскому несколько ударов в область головы, а второй в Пресненском районе города в ответ на законные требования полицейского об остановке машины совершил на него наезд.

Накануне стал известно, что московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

24 января в столичные следователи возбудили четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») после несанкционированной акции в столице.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции, при этом среди задержанных в Москве и Санкт-Петербурге были дети. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.