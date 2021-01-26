В Москве задержаны два участника незаконной акции 23 января

В Москве задержаны два участника несанкционированной акции 23 января по подозрению в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) РФ во вторник, 26 января.

По данным следствия, 23 января участник незаконной акции в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей полицейскому несколько ударов в область головы.

Также в тот же день в Пресненском районе другой участник несанкционированной акции в ответ на законные требования полицейского об остановке машины совершил на него наезд.

«В настоящее время двое мужчин, являющиеся уроженцами Республики Калмыкия, задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — отмечается в сообщении СК.

Там напомнили, что Главным следственным управлением СК РФ по Москве продолжается расследование уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Идет работа по установлению всех причастных к совершению противоправных действий.

Накануне сообщалось, что московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В частности, в Москве участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.