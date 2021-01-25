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Суды в Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции

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Московские суды вынесли 30 решений о назначении административных арестов и 64 решения о штрафах гражданам, совершившим административные правонарушения в ходе несогласованной акции в центре Москвы. Об этом сообщила в понедельник, 23 января, пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

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По состоянию на 17:30 25 января, в столичные суды общей юрисдикции всего поступили 448 дел об административных правонарушениях по различным частям статьи 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») и части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») КоАП РФ.

Как отметила Солопова, среди назначенных наказаний административные аресты от семи до 15 суток, штрафы в размере от 10 тыс. рублей до 250 тыс. рублей, пишет «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона.

Глава государства также напомнил, что в истории России неоднократно происходили события, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества, из-за которой страдали и сами участники процесса и невовлеченные люди.

Кроме того, президент назвал недопустимым привлечение к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних. Он подчеркнул, что такими методами «политика не делается».

Ранее в этот день суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе прошедшей в городе 23 января несанкционированной акции. Кроме того в стране были возбуждены несколько дел по факту нападения на правоохранителей, а также за нарушение санитарных норм. Известно, что на незаконные акции вышли около двух десятков зараженных коронавирусом.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на незаконных акциях.

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