Суд арестовал подозреваемого в нападении на силовика во Владивостоке

Суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии в ходе прошедших в городе 23 января несанкционированных акций. Об этом в понедельник, 25 января, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

«По ходатайству следователя арест на два месяца», — сообщил представитель ведомства.

В субботу СК возбудил два уголовных дела о применении насилия в отношении правоохранителей. Подозреваемый схватил рукой за шею и попытался повалить на землю командира второго взвода четвертой роты ОМОН управления Росгвардии по Приморскому краю.

Другой мужчина, скрывавший лицо под маской, нанес несколько ударов двум силовикам и скрылся с места преступления. Полиция ведет поиски подозреваемого.

В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

После митинга в городские отделы полиции были доставлены 12 подростков, их родителей привлекут к административной ответственности, а самих детей поставят на учет.

23 января следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщал, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.