СК начал проверку по фактам нападений на полицейских в Москве

Следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. Об этом «Известиям» сообщила в субботу, 23 января, представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметила Иванова.

Она добавила, что в ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

По предварительной информации, как уточнила Иванова, 23 января в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы выявлены факты применения насилия в отношении сотрудников, которые осуществляли охрану общественного порядка.

Ранее в этот же день сообщалось, что в центре столицы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов. Кроме этого, в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

На данный момент в столице и других крупных городах России проходят задержания участников несанкционированных акций. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за субботней акции пробки на московских дорогах достигли пяти баллов.