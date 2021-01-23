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СК начал проверку по фактам нападений на полицейских в Москве

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Следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. Об этом «Известиям» сообщила в субботу, 23 января, представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов», — отметила Иванова.

Она добавила, что в ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

По предварительной информации, как уточнила Иванова, 23 января в ходе несанкционированного митинга в центре Москвы выявлены факты применения насилия в отношении сотрудников, которые осуществляли охрану общественного порядка.

Ранее в этот же день сообщалось, что в центре столицы во время несанкционированного митинга пострадал сотрудник правоохранительных органов. Кроме этого, в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

На данный момент в столице и других крупных городах России проходят задержания участников несанкционированных акций. В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за субботней акции пробки на московских дорогах достигли пяти баллов.

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