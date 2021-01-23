В Петербурге участник незаконной акции ударил полицейского в лицо

В Санкт-Петербурге участник несанкционированной акции в субботу, 23 января, напал на сотрудника полиции.

На кадрах с места происшествия видно, как мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног. После этого на помощь к сотруднику полиции пришел его коллега.

Ранее в этот же день участники несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве также напали на сотрудников правоохранительных органов, сообщал корреспондент «Известий».

Позже сообщалось, что участники незаконной акции в Екатеринбурге бросили дымовые шашки в сотрудников правоохранительных органов.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов об участии в протестах.