В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали силовиков дымовыми шашками

Участники несанкционированный акции в Екатеринбурге 23 января бросили дымовые шашки в сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, как сообщает корреспондент «РИА Новости», правоохранителей забросали еще и снегом. После этого силовики приступили к активному оттеснению протестующих.

Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали, что акция не согласована, и призывали толпу разойтись.

Ранее в этот же день участники несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве также напали на сотрудников правоохранительных органов, сообщал корреспондент «Известий».

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.