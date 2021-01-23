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Пробки в Москве 23 января достигли 5 баллов

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Пробки в субботу достигли 5 баллов из-за несогласованной акции в центре Москвы. Об этом в субботу, 23 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Telegram-канале сообщил, что из-за скопления людей затруднено движение на некоторых магистралях в центре, из-за этого растет загрузка улиц.

«Убедительно просим не выходить на проезжую часть и не препятствовать движению личного и городского транспорта, а также спасательных служб», — сообщили в ЦОДД.

Ранее в этот же день в МВД сообщили, что на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек. Полиция через громкоговорители напоминает, что акция является незаконной.

Корреспондент «Известий» рассказал, что протестующие начали бросать в полицейских снежки, бутылки и яйца. О пострадавших на текущий момент не сообщается.

Несанкционированные митинги проходят 23 января в разных городах России. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети, хотя ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

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