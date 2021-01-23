Полиция начала раздавать маски участникам несанкционированной акции в Москве

Полиция раздает маски для защиты от COVID-19 участникам несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщает в субботу, 23 января, корреспондент «Известий».

В частности, женщины-полицейские раздают участникам маски, а сотрудники правоохранительных органов через громкоговоритель напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики и безопасной дистанции.

Кроме того, полиция предупреждает, что данная акция несанкционированная.

Ранее в этот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция расследует и даст правовую оценку фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января.

Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Кроме того, 20 января Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах. Позднее Генпрокуратура также потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.