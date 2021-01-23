Полицейский получил травму на незаконной акции в центре Москвы

В центре Москвы во время несанкционированного митинга в субботу, 23 января, пострадал сотрудник правоохранительных органов.

На кадрах с места события видно, как пострадавшему полицейскому помогает идти сослуживец.

При этом собравшиеся продолжают вести себя агрессивно, в том числе валят ограждения на ведомственные автомобили.

Ранее в субботу сообщалось, что в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

В этот же день участники несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве также напали на сотрудников правоохранительных органов, сообщал корреспондент «Известий». Кроме этого, в Екатеринбурге во время незаконной акции бросили дымовые шашки в сотрудников правоохранительных органов.

На данный момент в столице и других крупных городах России проходят задержания участников несанкционированных акций. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.