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В СПЧ заявили о корректном поведении полиции на несогласованной акции в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в субботу в Москве. Об этом заявил ТАСС член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод 23 января.

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«Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание», — сказал член СПЧ.

Брод сравнил действия столичной полиции и зарубежных силовиков на митингах. «В подобных случаях полиция Франции, Германии, США без всяких предупреждений и раздумий начинает применять водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, жестоко задерживает и разгоняет участников. Поэтому здесь сравнения в пользу наших органов», — считает он.

Брод добавил, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране. Он подчеркнул, что «по всем резонансным задержаниям и жалобам правозащитники и юристы будут разбираться», однако призвал не забывать и об ответственности самих участников таких акций.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

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