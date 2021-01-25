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Задержанных на незаконной акции во Владивостоке детей поставят на учет

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12 подростков были доставлены в отделы полиции во Владивостоке за участие в несанкционированной акции 23 января, их родителей привлекут к административной ответственности, а самих детей поставят на учет. Об этом в понедельник, 25 января, сообщили в пресс-службе управления МВД по Приморскому краю.

По данным пресс-службы, были задержаны шесть подростков 2003 года рождения и шесть 2004 года рождения. Все они являются учащимися школ и колледжей.

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«В настоящее время 10 школьников переданы законным представителям. Один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один — в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

По факту нарушения участниками публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга в отношении девяти подростков возбуждены административные производства по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ. За это предусмотрены штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

В отношении еще двух несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ за участие в несанкционированном митинге, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Материалы об административном правонарушении направлены в суд.

Отмечается, что родителей этих подростков привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего. Самих детей поставят на профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

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