Путин прокомментировал привлечение несовершеннолетних к незаконным акциям

Недопустимо привлекать к участию в несанкционированных акциях несовершеннолетних, заявил в понедельник, 25 января, президент России Владимир Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

«Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое», — сказал глава государства.

По мнению российского лидера, каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Президент напомнил, что в истории России неоднократно происходили события, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества, из-за которой страдали и сами участники процесса и невовлеченные люди.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет России 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Как сообщала в тот же день детский омбудсмен Анна Кузнецова, несовершеннолетние в ряде регионов приходили на несанкционированные акции скорее из-за любопытства, в качестве зрителей.

Также в социальных сетях был опубликован видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированную акцию. На вопрос о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с распространившимися призывами выйти на несанкционированные акции. К участию в незаконных акциях призывали в основном детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.