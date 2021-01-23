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Дети объяснили присутствие на митинге желанием «просто посмотреть»

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В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором 12-летний ребенок рассказывает, зачем пришел на несанкционированный митинг в субботу, 23 января, передает РЕН ТВ. О том, в каком городе сделана запись, не уточняется.

Мальчик также рассказал, что учится в школе. На вопрос журналиста о том, какие у него есть претензии к действующей власти, ребенок ответил, что никаких и он «просто пришел посмотреть».

В Санкт-Петербурге на незаконной акции был замечен молодой мужчина, на плечах которого сидела его дочь.

«Я не думаю, что опасное что-то может произойти. Она сама выражала свое мнение, чтобы пойти сюда», — заявил отец.

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Ранее в субботу уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова осудила призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные митинги, отметив опасность, с которой дети могут столкнуться на таких акциях.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом. При этом в социальных сетях появилось видео, на котором протестующие избивают мужчину во время несанкционированной акции в Москве.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста.

За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

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