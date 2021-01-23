Омбудсмен Кузнецова осудила вовлечение детей в митинги

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова осудила призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные митинги, отметив опасность, с которой дети могут столкнуться на таких акциях. Об этом сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

«Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности. И это отлично известно инициаторам агиткампании! Участие детей в акциях протеста, несанкционированных митингах и собраниях — это риск, это всегда опасность», — отметила Кузнецова.

По ее словам, «дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться».

Она отметила обеспокоенность родителей в связи с возможностью участия их детей в митингах.

«Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах», — указала она, добавив, что правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом.

В сообщении омбудсмена отмечается, что на несанкционированной акции во Владивостоке дети «стоят живой цепью» перед митингующими.

«Теперь я знаю всё о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — написала Кузнецова.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовали от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.