Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Пробки в Москве 23 января достигли 5 баллов
Общество
Главную новогоднюю ель России вывезли из Кремля
Мир
Во Франции увеличили паузу перед введением второй дозы вакцины от COVID-19
Мир
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
Общество
Голикова заявила о планах добиться популяционного иммунитета к COVID в 2021 году
Общество
Две станции метро в центре Санкт-Петербурга закрыли на выход
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий
Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября

Омбудсмен Кузнецова осудила вовлечение детей в митинги

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова осудила призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные митинги, отметив опасность, с которой дети могут столкнуться на таких акциях. Об этом сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

«Мало того, что призывы, да и само участие в несанкционированных митингах является противозаконным, жизнь и здоровье наших детей подвергаются опасности. И это отлично известно инициаторам агиткампании! Участие детей в акциях протеста, несанкционированных митингах и собраниях — это риск, это всегда опасность», — отметила Кузнецова.

По ее словам, «дети используются в качестве живого щита, за которым кто-то планирует прятаться».

Она отметила обеспокоенность родителей в связи с возможностью участия их детей в митингах.

«Родители очень обеспокоены призывами в интернете детей к участию в несанкционированных митингах», — указала она, добавив, что правоохранительные органы, Роскомнадзор уже занимаются этим вопросом.

В сообщении омбудсмена отмечается, что на несанкционированной акции во Владивостоке дети «стоят живой цепью» перед митингующими.

«Теперь я знаю всё о человеческой подлости. Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова. Кто эти люди? Они люди?» — написала Кузнецова.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовали от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержаны несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021