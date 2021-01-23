Протестующие избили человека в Москве

В социальных сетях появилось видео, на котором протестующие избивают мужчину во время несанкционированной акции в Москве. Об этом в субботу, 23 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как толпа скинула с фонаря противника блогера Алексея Навального, после чего протестующие начали бить руками и ногами пострадавшего.

«Не бейте! Не убейте! Не видите себя как звери!» — выкрикнул один из мужчин.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что протестующие напали на полицейских. В частности, они начали бросать в сотрудников правоохранительных органов снежки, бутылки и яйца.

В свою очередь член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные митинги. В несанкционированной акции во Владивостоке участвовало от 300 до 500 человек. Люди собрались на центральной городской площади, а затем прошли колонной по главным улицам.

В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек. Известно, что среди задержанных есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов об участии в акциях протеста. За день до этого в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных митингах в этот день.