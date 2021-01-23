В Москве на незаконной акции распылили газ в лицо росгвардейцу

Участники несанкционированной акции распылили газ из баллончика в лицо силовика в центре Москвы. Инцидент произошел в районе Трубной улицы.

По данным РЕН ТВ, росгвардеец получил химический ожог глаз.

Ранее в этот же день следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

В субботу в центре столицы во время несанкционированной акции пострадал сотрудник правоохранительных органов. Кроме этого, в Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

В разных городах России 23 января проходят несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. По данным ГУ МВД России по Москве, на Пушкинской площади столицы на несанкционированное мероприятие собралось около 4 тыс. человек.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщал, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.