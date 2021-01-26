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Песков рассказал о реакции начальства МВД на грубость полиции 23 января

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Руководство правоохранительных органов моментально реагировало на грубость отдельных сотрудников во время несанкционированной акции 23 января. Об этом рассказал 26 января журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, было несколько «печальных моментов», где грубые действия со стороны сотрудников правопорядка были необоснованны.

«На это моментально отреагировало и руководство полиции, и руководство ОМОНа, сами сотрудники, которые допустили такие действия», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря об уголовных делах в отношении протестующих, Песков отметил, что уровень насилия со стороны собравшихся был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно. Предупреждения об опасности участия в подобных акциях были оправданы, добавил он.

23 января следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ряде городов возбуждены уголовные дела. Так, суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на бойца Росгвардии.

Также Следственный комитет возбудил дело по факту повреждения автомобиля ФСБ на несанкционированной акции в Москве.

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