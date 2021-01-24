Возбуждено дело о повреждении машины ФСБ на незаконной акции в Москве

Следственный комитет возбудил дело по факту повреждения автомобиля ФСБ на несанкционированной акции в Москве, сообщили источники «Известий» в воскресенье, 24 января.

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел на Цветном бульваре в ходе несогласованного митинга 23 января. Участники акции набросились на машину с номерами АМР в центре Москвы. На опубликованных кадрах было видно, как протестующие наносят по ней удары ногами и закидывают снежками.

Кроме того, протестующие распылили в лицо водителю автомобиля из баллончика неустановленное вещество. В результате мужчина получил травму глаза.

Также газ распылили в лицо сотруднику Росгвардии, он получил химический ожог.

В Санкт-Петербурге участник незаконной акции напал на сотрудника полиции. Мужчина подошел к полицейскому, затем ударил по лицу кулаком, сбив его с ног.

Ранее в тот же день следователи начали проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных акциях в Москве. В ходе проверок будут установлены все факты противоправной деятельности, а также дана оценка действиям лиц, совершивших их.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщал, что сотрудники правоохранительных органов корректно вели себя с участниками незаконной акции в Москве. Брод добавлял, что представители СПЧ внимательно следят за событиями на несогласованных митингах по всей стране.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать и даст правовую оценку всем фактам провокаций или неподчинения требованиям сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах 23 января.

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. Одна из задержанных — 17-летняя девушка, которая раздавала листовки. Ранее власти неоднократно напоминали, что вовлечение несовершеннолетних в беспорядки карается законом.