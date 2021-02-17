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Политолог назвал действия ЕСПЧ по Навальному спланированной игрой

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Действия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального являются очередным шагом большой геополитической игры против России. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ политолог Максим Ковалев в среду, 17 февраля.

В среду ЕСПЧ должен объявить решение об обеспечительных мерах в отношении блогера.

По его словам, «совершенно очевидно» то, что «ситуация странная», и это уже комментируют юристы. Он добавил, что обеспечительные меры, их «чистота юридическая» находятся «под большим вопросом».

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«И списывают, что это можно только давлением добиться политическим на судей подобных решений. Что касается сути этого давления — это большая геополитическая игра против России, в которой Навальный является лишь разменной монетой для западных стран», — сказал Ковалев.

Политолог считает, что Навальный, когда возвращался из ФРГ в Россию, предполагал, что его ожидают суды и возможный арест.

Однако, по его словам, блогер вернулся в Москву «с достаточно смелым выражением лица, значит он ожидал, и, возможно, был в курсе последующих подобных действий».

«И поэтому действия ЕСПЧ могут быть просто очередным шагом заранее спланированной игры», — заключил эксперт.

Ранее в среду Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов.

До этого источник ТАСС, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от России освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер, согласно правилу 39 Регламента суда.

В Минюсте уточнили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда.

Навального, который вернулся после лечения из клиники в Берлине, задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения россиянином испытательного срока.

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