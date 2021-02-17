Политолог назвал действия ЕСПЧ по Навальному спланированной игрой

Действия Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального являются очередным шагом большой геополитической игры против России. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ политолог Максим Ковалев в среду, 17 февраля.

В среду ЕСПЧ должен объявить решение об обеспечительных мерах в отношении блогера.

По его словам, «совершенно очевидно» то, что «ситуация странная», и это уже комментируют юристы. Он добавил, что обеспечительные меры, их «чистота юридическая» находятся «под большим вопросом».

«И списывают, что это можно только давлением добиться политическим на судей подобных решений. Что касается сути этого давления — это большая геополитическая игра против России, в которой Навальный является лишь разменной монетой для западных стран», — сказал Ковалев.

Политолог считает, что Навальный, когда возвращался из ФРГ в Россию, предполагал, что его ожидают суды и возможный арест.

Однако, по его словам, блогер вернулся в Москву «с достаточно смелым выражением лица, значит он ожидал, и, возможно, был в курсе последующих подобных действий».

«И поэтому действия ЕСПЧ могут быть просто очередным шагом заранее спланированной игры», — заключил эксперт.

Ранее в среду Минюст России исключил возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов.

До этого источник ТАСС, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от России освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер, согласно правилу 39 Регламента суда.

В Минюсте уточнили, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда.

Навального, который вернулся после лечения из клиники в Берлине, задержали в московском аэропорту Шереметьево 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить ему условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения россиянином испытательного срока.