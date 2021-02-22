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Главы МИД ЕС договорились о расширении санкций против России

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Главы МИД Евросоюза договорились о расширении персональных санкций против российских граждан. Об этом 22 февраля сообщило Reuters.

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Имена россиян пока не обсуждались. «Министры иностранных дел договорились по персональным санкциям в отношении госслужащих России из-за Алексея Навального», — говорится в публикации.

Источники агентства отметили, что среди предложенных лиц для внесения в список могут фигурировать глава Следственного комитета России, руководитель Росгвардии и глава ФСИН России.

Ранее в этот день министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland отметил, что новые меры должны быть юридически неоспоримы и направлены против сотрудников силовых ведомств.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также в понедельник призвал своих коллег из ЕС дать зеленый свет санкциям против российских чиновников, ответственных за обвинительный приговор блогера.

Накануне в МИД Австрии назвали санкции ЕС против России чрезмерными. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг уточнил, что меры не должны вызывать юридических сомнений, а санкционный список нужно хорошо продумать.

Как ранее в феврале заявил глава МИД России, отношения России и Евросоюза разорваны «в клочья». За день до этого агентство Bloomberg писало, что представители стран ЕС могут согласовать санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

12 февраля Лавров заявил, что Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики.

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