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МИД Австрии выступил против чрезмерных санкций в адрес России

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В МИД Австрии считают санкции ЕС против России чрезмерными. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявляет, что меры не должны вызывать юридических сомнений, передает телеканал «Известия». В Вене уверены, что санкционный список надо хорошо продумать. Меры могут навредить не столько Москве, сколько самому Евросоюзу. Ограничения против России обсудят в Брюсселе 22 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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