МИД Австрии выступил против чрезмерных санкций в адрес России

В МИД Австрии считают санкции ЕС против России чрезмерными. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявляет, что меры не должны вызывать юридических сомнений, передает телеканал «Известия». В Вене уверены, что санкционный список надо хорошо продумать. Меры могут навредить не столько Москве, сколько самому Евросоюзу. Ограничения против России обсудят в Брюсселе 22 февраля.

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