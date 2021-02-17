Подсудимый, перестаньте: что последует за призывом ЕСПЧ освободить Навального

Москва может вообще не обращать внимание на постановление ЕСПЧ освободить Алексея Навального: как заявили «Известиям» в Совете Федерации, такое право ей дают принятые в 2020 году поправки к Конституции. 17 февраля Страсбургский суд потребовал освободить блогера. В Минюсте подчеркнули, что постановление необоснованно, так как не содержит указания ни на одну норму права, при которой можно было бы изменить решение национального суда. Российский МИД назвал случившееся элементом давления, а в Госдуме допустили, что речь идет о подготовке к введению новых санкций в отношении РФ. Защита подсудимого обратилась к Комитету министров Совета Европы с тем, чтобы там обсудили, насколько Москва соблюдает свои обязательства по Европейской конвенции по правам человека. Однако, по словам экспертов, реальных последствий эта процедура не повлечет.

ЕСПЧ vs РФ

17 февраля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, которое предписывает России освободить Алексея Навального из СИЗО. «Эта мера должна быть принята немедленно», — говорится в письме ЕСПЧ.

Россия постановление Страсбургского суда отвергла. Как заявил глава российского Минюста Константин Чуйченко, «европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы». По его словам, это постановление «заведомо неисполнимо», поскольку в России для него правовых оснований нет.

— Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение, — говорится в заявлении Константина Чуйченко, которое «Известиям» предоставили в Минюсте.

В российском МИДе заявили, что постановление ЕСПЧ — это вмешательство во внутренние дела, элемент давления, который не останется незамеченным. А в Совете Федерации позицию Страсбургского суда по делу блогера назвали не иначе как «заказным мероприятием».

— ЕСПЧ вмешивается не в свои дела. Человек осужден несколько лет назад, и никакого нового приговора он не получил, ему только изменили меру пресечения, — сказал «Известиям» первый замглавы комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. — У многих россиян все больше вопросов: а ЕСПЧ — это на самом деле суд или ангажированная организация? И какой смысл дальше участвовать в Совете Европы? Здесь самое главное, что поправки к нашей Конституции дают нам право вообще не обращать внимания на это решение, потому что оно противоречит российским законам.

В ходе прямого эфира в Instagram канала «Дума ТВ» вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил: «Наша правовая юридическая система не предусматривает, чтобы на нее в таком виде с помощью заявлений влияли деятели из ЕСПЧ». При этом он допустил, что речь идет о подготовке к введению новых санкций в отношении РФ.

Постановление европейского суда стало ответом на обращение адвоката Алексея Навального Ольги Михайловой, которое она направила в суд 20 января. В основе решения лежит правило 39 регламента ЕСПЧ — согласно ему, суд может «указать сторонам на любые обеспечительные меры, которые, по их мнению, следует принять в интересах сторон или надлежащего порядка проведения производства по делу».

— Это редкая процедура, которую применяют перед тем, как рассматривать дело по существу. Она позволяет в чрезвычайном режиме выводить человека из-под давления правоохранительной системы. Здесь речь идет о превентивной, досудебной мере, — пояснил «Известиям» директор Центра европейской информации, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. — Пока самого решения нет (апелляцию по делу «Ив Роше» рассмотрят 20 февраля. — «Известия»), поэтому адвокаты ждут решения Мосгорсуда с тем, чтобы потом вновь обратиться в ЕСПЧ.

По словам эксперта, Страсбургский суд это дело примет и скорее всего рассмотрит в приоритетном порядке.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, федеральный судья в почетной отставке Галина Осокина отметила, что конвенцией о правах человека не предусмотрены обеспечительные меры. Об этом сообщила пресс-служба совета. «Сейчас же Запад, по сути, действуя через ЕСПЧ, просто хочет потребовать от России немедленно освободить Алексея Навального, даже не рассматривая дело по существу, в качестве так называемой обеспечительной меры, что называется, без суда и следствия, — пояснила она. — ЕСПЧ пытается принять их лишь исходя из своего собственного регламента. Очевидно, что ни о какой обязательности такого рода документа для других стран не идет».

Ситуация вокруг этого дела, действительно, может усугубить и без того непростые отношения Москвы с Советом Европы — вполне возможно, что Россия придет к тому, что откажется от своего участия в Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и продолжит судопроизводство на основании исключительно своих внутренних норм, как это происходит, например, в Белоруссии, которая в организацию не входит, отметил Николай Топорнин.

В постпредстве РФ при Совете Европы отказались от комментария на вопрос «Известий» о том, можно ли говорить о выходе России из организации и ее отказе от ЕКПЧ.

Начиная с 2015 года в России официально разрешено не соблюдать решения ЕСПЧ. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал закон, который дал Конституционному суду право полностью или частично отвергать постановления Страсбургского суда. В 2020 году этот пункт был закреплен в поправках к Конституции РФ.

Не последнее разбирательство

Постановление ЕСПЧ связано с так называемым делом «Ив Роше», по которому в 2014 году Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком на пять лет, а его брат Олег — на 3,5 года колонии общего режима. Испытательный срок первого был продлен на год и должен был истечь 29 декабря 2020 года.

В 2017 году в рамках дела «Навальные против Российской Федерации» ЕСПЧ постановил, что судебное разбирательство в России велось с нарушениями, и обязал РФ выплатить братьям €80 тыс. компенсации. При этом Страсбургский суд отклонил доводы адвокатов Навальных о том, что дело в их отношении являлось нарушением политических свобод. В 2018-м Верховный суд РФ отказался отменять приговор по делу «Ив Роше», правительство выплатило присужденную компенсацию.

Условия приговора обязывали Алексея Навального регистрироваться дважды в месяц на протяжении всего испытательного срока. Как заявлял представитель ФСИН, блогер неоднократно пропускал регистрацию. В частности, за 2018 год отмечено 10 фактов неявки, за 2019-й — 40. В течение 2020 года Навальный также не менее шести раз не являлся на регистрацию. Не делал он этого и в период с 17 августа по 29 декабря. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа блогер находился на лечении в берлинской клинике Charite. 29 декабря его объявили в розыск. Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года — тогда его задержали в аэропорту Шереметьево, а на следующий день суд постановил поместить его в СИЗО «Матросская тишина».

Спустя две недели, 2 февраля, блогеру заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом уже отбытого им времени под домашним арестом в колонии общего режима он должен провести 2 года и 8 месяцев.

Тем временем нынешним постановлением ЕСПЧ об освобождении Алексея Навального из СИЗО дело не ограничивается. В феврале 2021 года его адвокаты направили обращение в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ — руководящий орган Совета), в котором попросили его задействовать статью 46 Европейской конвенции по защите прав человека по делу «Ив Роше».

В соответствии с ней, КМСЕ может большинством в две трети голосов передать в ЕСПЧ вопрос о том, соблюдает ли то или иное государство решение Страсбургского суда. Такая процедура применялась лишь однажды, в отношении Азербайджана: в 2015 году КМСЕ призвал власти выполнить решение ЕСПЧ и освободить оппозиционера Ильгара Мамедова.

— Согласно нормальной практике, Комитет министров должен сначала использовать те механизмы, которые есть в его распоряжении, не прибегая к чрезвычайным средствам, тем более использовавшимся так редко. Должны быть рассмотрены все обстоятельства и приняты во внимание аргументы, изложенные российской стороной, — сказал «Известиям» заведующий кафедрой европейского права Марк Энтин. — Но на ситуацию влияет тот факт, что отношения между Россией и Евросоюзом находятся в ненормальном состоянии. Любая процедура может интерпретироваться любым образом, а потому существует угроза того, что ЕС попытается воспользоваться Комитетом министров в этом случае. Все будет зависеть от интерпретаций, а также от подготовленности российской стороны.

При этом, по словам эксперта, реальных последствий для того или иного государства эта процедура не влечет — ту ситуацию, которая есть сейчас, возможная передача дела обратно в ЕСПЧ не изменит.