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Лавров допустил возможность разрыва отношений с ЕС в случае санкций

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Москва не хочет изолироваться от мира, но готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если альянс введет санкции, которые создадут риски для чувствительных сфер российской экономики. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Отрывок интервью появился 12 февраля в Telegram-канале Владимира Соловьева.

«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву отношений с ЕС. — Ред.) — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что это может произойти, если в МИДе «еще раз увидят (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

«Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал министр.

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Он выразил убеждение, что сейчас Россия в военном отношении стала полностью самодостаточной. Нужно добиваться такого же положения и в экономике, заключил Лавров.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, посетивший Москву на прошлой неделе, заявил, что может инициировать новые санкции против России. Он пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании Совета глав МИД стран Евросоюза 22 февраля, а затем в марте — на саммите.

Дипломат считает, что Россия не соответствует ожиданиям объединения. Кроме того, Боррель также выразил «глубокое разочарование и растущее недоверие» в двусторонних отношениях.

В ходе визита в Москву Боррель встретился с Лавровым и с представителями общественных организаций. Находясь в российской столице, он заявлял, что есть сферы, в которых Россия и ЕС могут и должны сотрудничать для достижения хороших результатов. Он заверял, что Брюссель выступает за диалог с Москвой, несмотря на сложности в отношениях, и призвал не создавать «стену молчания».

Москва выразила удивление в связи с контрастом в заявлениях Борреля в Москве и в Брюсселе. В МИДе подчеркивали, что Россия всегда выступала за конструктивный диалог с Европой.

Позже, 11 февраля, СМИ писали со ссылкой на европейских дипломатов писали, что ЕС планирует ввести новые санкции против России в феврале. По их словам, на рестрикциях настаивают Польша, страны Балтии, Чехия и Румыния, а согласие Берлина и Парижа означает, что другие члены объединения вряд ли смогут заблокировать это решение.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила 11 февраля, что звучащие в последние дни призывы к введению новых ограничений против Москвы уже стали «рутиной западного мировоззрения».

По ее словам, опыт взаимоотношений с Евросоюзом после 2014 года показывает, что «за рычаг санкций в еэсовском Брюсселе инстинктивно хватаются», когда сталкиваются с «твердым настроем» России и других суверенных государств отстаивать собственные законные интересы.

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