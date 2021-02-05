Боррель призвал не создавать «стену молчания» между Россией и Евросоюзом

Отношения России и Евросоюза (ЕС) напряженные, но создавать стену молчания — не выход. Об этом 5 февраля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Наши отношения сейчас переживают сложный момент, <...> однако мы остаемся взаимосвязанными не только географически, но и широким спектром культурных, исторических и экономических связей. Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания — не выход», — сказал Боррель.

Вместе с тем Лавров назвал главной проблемой в отношениях России и Евросоюза «отсутствие нормальности».

По мнению министра, вопрос о необходимости проведения честного обзора положения дел двусторонних отношений назрел уже очень давно.

Накануне Боррель заявил, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком и влиять на ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который логично учитывает все точки зрения, существующие в ЕС.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва сожалеет в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений. Он подчеркивал, что многие проблемы можно решить только сообща, но заявления, которые исходят от ЕС, российской стороне не нравятся.