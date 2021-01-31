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В Кремле заявили о «выбрасывании в помойку» Европой потенциала отношений с РФ

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В Кремле выражают сожаление в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Об этом в воскресенье, 31 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, большое количество вызовов, которые в настоящее время стоят перед странами, диктует необходимость развития диалога.

«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим. И нам это не нравится», ― сказал представитель Кремля.

Ранее в этот день Песков подчеркнул, что речь президента России Владимира Путина на «давосской неделе» не была направлена на конфронтацию. По его словам, лидер пытался докричаться до здравого смысла других политиков.

27 января Путин выступил на форуме в Давосе. В своей речи он обратил внимание на тяжело складывающуюся ситуацию в мире и предупредил о риске войны всех против всех. По словам российского лидера, пандемия коронавируса только усугубила имевшиеся до этого проблемы и обострила экономический упадок в мире.

Путин также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки, призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы и выступил за сотрудничество со всеми странами мира.

По словам главы государства, Европа и РФ — абсолютные естественные партнеры в экономике и науке. Он отметил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, так как это в интересах обеих сторон.

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