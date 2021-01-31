Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

Речь президента России Владимира Путина на «давосской неделе» не была направлена на конфронтацию. Лидер пытался докричаться до здравого смысла других политиков, заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков прокомментировал мнение некоторых экспертов, которые сочли речь российского президента в Давосе предостережением для других стран. Представитель Кремля отметил, что не согласен с такой оценкой, и напомнил о речи Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году.

По его словам, тогда выступление президента РФ «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации», что было неверно.

«И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — сказал Песков.

Он также отметил, что в давосской речи Путин четко сформулировал полный объем проблем, с которыми сталкиваются и с которыми предстоит столкнуться не одной-двум странам, а всем.

«Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — сказал Песков.

На вопрос о том, какую реакцию ожидают в Кремле от партнеров, он ответил: «Имеющий уши да услышит».

27 января Владимир Путин выступил на форуме в Давосе. В своей речи он обратил внимание на тяжело складывающуюся ситуацию в мире и предупредил о риске войны всех против всех. По словам российского лидера, пандемия коронавируса только усугубила имевшиеся до этого проблемы и обострила экономический упадок в мире.

Путин также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки, призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы и выступил за сотрудничество со всеми странами мира.