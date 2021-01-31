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Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла
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Песков назвал давосскую речь Путина попыткой докричаться до здравого смысла

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Речь президента России Владимира Путина на «давосской неделе» не была направлена на конфронтацию. Лидер пытался докричаться до здравого смысла других политиков, заявил 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков прокомментировал мнение некоторых экспертов, которые сочли речь российского президента в Давосе предостережением для других стран. Представитель Кремля отметил, что не согласен с такой оценкой, и напомнил о речи Путина на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году.

По его словам, тогда выступление президента РФ «восприняли в штыки и как некое выступление, исполненное конфронтации», что было неверно.

«И в этот раз тоже [нет] никакой конфронтации и никакого предостережения. Это просто именно попытка докричаться до здравого смысла политиков», — сказал Песков.

Он также отметил, что в давосской речи Путин четко сформулировал полный объем проблем, с которыми сталкиваются и с которыми предстоит столкнуться не одной-двум странам, а всем.

«Это глубочайший анализ. До сих пор с таким анализом не выступал ни один мировой лидер», — сказал Песков.

На вопрос о том, какую реакцию ожидают в Кремле от партнеров, он ответил: «Имеющий уши да услышит».

27 января Владимир Путин выступил на форуме в Давосе. В своей речи он обратил внимание на тяжело складывающуюся ситуацию в мире и предупредил о риске войны всех против всех. По словам российского лидера, пандемия коронавируса только усугубила имевшиеся до этого проблемы и обострила экономический упадок в мире.

Путин также предупредил о рисках потерять целые цивилизационные и культурные материки, призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы и выступил за сотрудничество со всеми странами мира.

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