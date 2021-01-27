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Путин оценил будущее отношений России и Европы

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Президент России Владимир Путин рассказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 27 января, каким он видит будущее между Россией и Европой.

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«Вы знаете, у нас есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы — и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», — сказал он.

Путин объяснил, что Европа и Россия — абсолютные естественные партнеры в экономике и науке. Он отметил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня, так как это в интересах обеих сторон. По словам российского лидера, для этого диалог должен быть честным и необходимо избавиться от «фобий прошлого».

«Важно использовать новые дополнительные форматы взаимодействия. Я говорю о таком явлении, как многосторонность», — отметил Путин.

Кроме того, президент России призвал страны к совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. Он назвал необходимой координацию мировых усилий по повышению доступности вакцины от COVID-19, так как, по его мнению, их недоступность в ряде стран может стать общей мировой угрозой.

Ранее, 25 января, бывший председатель Социал-демократической партии Германии и бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Россией и Европой. По словам политика, если Европа не будут налаживать отношения с Россией, то Москва будет продолжать сближаться с Китаем.

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