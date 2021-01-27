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Путин призвал страны к совместной борьбе с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин в среду, 27 января, в ходе своего выступления на «Давосской неделе» заявил, что борьба с пандемией коронавируса должна быть совместной.

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Российский лидер назвал необходимой координацию мировых усилий по повышению доступности вакцины от COVID-19, так как, по его мнению, их недоступность в ряде стран может стать общей мировой угрозой.

Путин также призвал оказать помощь африканским странам в борьбе с распространением инфекции, в частности помочь в наращивании объемов тестирования и проведения вакцинации.

«Надо объединять, координировать усилия всего мира в распространении и повышении доступности... необходимых сейчас вакцин от коронавируса. Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским», — заявил он.

Кроме того, глава государства спрогнозировал, что пандемия коронавируса может затянуться, так как она не имеет границ и всем необходимо извлечь уроки из сложившейся ситуации и предложить меры, повышающие эффективность системы мониторинга возникновения таких заболеваний в мире.

Также в ходе своей речи Путин назвал общей ответственностью обеспечение позитивного развития в мире и избежание мрачной картины деградации.

«Давосская неделя» проходит в дистанционном режиме с 25 по 29 января. Встреча посвящена теме «Великая перезагрузка». Участие в дискуссии примут главы государств и правительств, политики и ученые, лидеры мирового бизнеса из десятков стран.

При этом Всемирный экономический форум (ВЭФ), который традиционно проходит зимой в Давосе, перенесли из-за пандемии коронавируса. В этом году он пройдет в Швейцарии с 18 по 21 мая.

О том, что Путин выступит на Давосском форуме, стало известно 24 января. В последний раз российский лидер приезжал на форум в 2011 году, в 2009 году он участвовал в ВЭФ как глава российского правительства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 100 млн случаев инфекции, скончались свыше 2,1 млн человек, выздоровели почти 73 млн пациентов.

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