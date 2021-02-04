Боррель призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Евросоюз (ЕС) должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в опубликованном 4 февраля на сайте Европейской службы внешних связей заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«Россия остается соседом и ключевым партнером, с которым мы должны поддерживать диалог, озвучивая свои требования, если мы действительно хотим стать глобальным игроком», — сказал Боррель.

Таким образом, по его словам, у Евросоюза появится возможность влиять на ситуацию в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе, Белоруссии и на Украине, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча российского лидера Владимира Путина и Борреля не запланирована. Переговоры с представителем ЕС проведет глава МИД РФ Сергей Лавров.

31 января министр по делам Европы в немецком МИДе Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией, так как многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с Москвой.

Также 25 января министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес отметила, что королевство в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза поддержало продолжение диалога с Россией. По ее словам, Брюссель всегда выступал за сохранение диалога с Москвой, считая ее важным игроком и соседом ЕС.