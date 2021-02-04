В Кремле заявили об отсутствии планов по встрече Путина и Борреля в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля, заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля в ходе визита последнего в Москву не планируется.

«Нет, встречи с Путиным не планируется, господин Баррель является собеседником министра иностранных дел Сергея Лаврова, именно с ним будут вестись переговоры», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков указал, что в Кремле придают большое значение предстоящему визиту Борреля. Также он подчеркнул, что недавно российский президент давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, и высказывал сожаление, что они находятся в досадном положении и «по сути, в замороженном состоянии». По словам пресс-секретаря, Москва не была «инициатором этой заморозки»

Отвечая на вопрос, может ли Боррель встретиться с блогером Алексеем Навальным, которому недавно заменили условный срок на реальный, Песков заявил, что этот вопрос нужно адресовать не Кремлю, а во ФСИН.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения, нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд, это, ФСИН, наверное, по поводу контактов с осужденным», — заключил он.

2 февраля Песков уже комментировал желание Борреля встретиться с Навальным. Тогда он отметил, что у дипломата запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В свою очередь, российский министр готов обсуждать ситуацию вокруг блогера. По его словам, Москвы не готова прислушиваться к каким-либо заявлениям, но согласна последовательно и терпеливо объяснять ситуацию.

26 января Европейская служба внешних связей сообщила, что Боррель в ходе своего визита в российскую столицу намерен обсудить вопросы отношений Европы и России, совместную борьбы стран с коронавирусом, а также ситуацию с Навальным.

Ожидается, что Боррель прибудет в Россию 4 февраля на два дня. Это будет первый визит Верховного представителя ЕС в с 2017 года.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что визит Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом. По мнению Чижова, в настоящее время нельзя сказать, что отношения находятся «в глубокой заморозке».