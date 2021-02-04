Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле отметили обоснованность обсуждения соблюдения прав работников СМИ
Общество
В театре рассказали о выздоровлении Фрейндлих после COVID-19
Происшествия
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск обновленной модели Lada Largus
Общество
В Петербурге врачи спасли пациента с COVID-19 после клинической смерти
Общество
Синоптик пообещал интенсивный снегопад в Москве 4 февраля
Общество
Конституционный суд исключил практику «друзей суда»
Спорт
Дюкова переизбрали на пост президента РФС
Мир
Украинский поселок захотели переименовать в Нью-Йорк

В Кремле заявили об отсутствии планов по встрече Путина и Борреля в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 4 февраля, заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля в ходе визита последнего в Москву не планируется.

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

«Нет, встречи с Путиным не планируется, господин Баррель является собеседником министра иностранных дел Сергея Лаврова, именно с ним будут вестись переговоры», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков указал, что в Кремле придают большое значение предстоящему визиту Борреля. Также он подчеркнул, что недавно российский президент давал оценку отношениям между Москвой и Брюсселем, и высказывал сожаление, что они находятся в досадном положении и «по сути, в замороженном состоянии». По словам пресс-секретаря, Москва не была «инициатором этой заморозки»

Отвечая на вопрос, может ли Боррель встретиться с блогером Алексеем Навальным, которому недавно заменили условный срок на реальный, Песков заявил, что этот вопрос нужно адресовать не Кремлю, а во ФСИН.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что Кремль не дает такие разрешения, нужно обращаться уже, наверное, даже не в суд, это, ФСИН, наверное, по поводу контактов с осужденным», — заключил он.

2 февраля Песков уже комментировал желание Борреля встретиться с Навальным. Тогда он отметил, что у дипломата запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В свою очередь, российский министр готов обсуждать ситуацию вокруг блогера. По его словам, Москвы не готова прислушиваться к каким-либо заявлениям, но согласна последовательно и терпеливо объяснять ситуацию.

26 января Европейская служба внешних связей сообщила, что Боррель в ходе своего визита в российскую столицу намерен обсудить вопросы отношений Европы и России, совместную борьбы стран с коронавирусом, а также ситуацию с Навальным.

Ожидается, что Боррель прибудет в Россию 4 февраля на два дня. Это будет первый визит Верховного представителя ЕС в с 2017 года.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что визит Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом. По мнению Чижова, в настоящее время нельзя сказать, что отношения находятся «в глубокой заморозке».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021