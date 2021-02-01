В России выразили надежду на улучшение отношений с ЕС после визита Борреля

Россия рассчитывает, что визит главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в Москву поможет стране улучшить отношения с Евросоюзом. Об этом в понедельник, 1 февраля, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Таким образом он прокомментировал возможность «разморозки» отношений Брюсселя с РФ. По мнению Чижова, нельзя сказать, что отношения находятся «в глубокой заморозке».

Кроме того, российский постпред отметил, что контакты между сторонами продолжаются.

«К примеру, недавно прошли консультации по торгово-политическим вопросам, по защите персональных данных, практически постоянно идет сверка часов по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в связи с ядерной программой Тегерана», — цитирует его «РИА Новости».

О том, что отношения России и Европы станут предметом обсуждения в ходе визита Борреля в Москву, 29 января сообщила Европейская служба внешних связей.

Боррель прибудет в РФ 4 февраля на два дня. Это будет первый визит Верховного представителя ЕС в Россию с 2017 года. Глава внешнеполитической службы ЕС намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и обсудить вопросы, касающиеся Украины, Ирана и других важных отраслей.

До встречи с Боррелем Лавров проведет переговоры с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Швеции Анн Линде. Лавров и Линде обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.