Лавров проведет переговоры с председателем ОБСЕ 2 февраля

Глава МИД России Сергей Лавров 2 февраля проведет в Москве переговоры с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Швеции Анн Линде. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге 28 января.

Дипломат отметила, что Лавров и Линде обсудят широкий круг вопросов деятельности ОБСЕ, а также ситуацию в сфере безопасности в регионе Балтийского моря и на севере Европы, сотрудничество в Арктике и актуальные темы двусторонних отношений.

В ноябре замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что ОБСЕ является единственной постоянно действующей площадкой для контактов России со странами Запада по вопросам безопасности в Европе. Он подчеркнул, что Россию «нельзя просто игнорировать, с ней нужно разговаривать».

Кроме того, Лавров 3 февраля проведет в Москве переговоры со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

«3 февраля в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой внешнеполитического ведомства Иордании», — сказала Захарова.

По ее словам, стороны обсудят актуальные аспекты международной и региональной повестки, а также детально рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах.

27 января Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Министры обговорили ход реализации договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также аспекты безопасности и гуманитарную помощь.