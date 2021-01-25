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Бельгия на Совете ЕС выступила за диалог с Россией

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Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что королевство в ходе заседания глав МИД Евросоюза в понедельник, 25 января, поддержало продолжение диалога с Россией и предстоящий визит в Москву главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

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Бельгийский министр отметила, что Брюссель всегда выступал за сохранение диалога с Москвой, считая ее важным игроком и соседом ЕС.

«[Жозеп] Боррель проинформировал о своем намерении осуществить визит в Москву в начале февраля для поддержания прямых контактов с российскими властями. Мы поддерживаем эту инициативу и рассчитываем, что она подаст сильный сигнал. Мы всегда выступали за сохранение каналов для диалога с Россией, которая остается важным игроком и соседом Евросоюза», — заявила Вильмес.

О своем намерении поехать с официальным визитом в Москву в начале февраля Боррель заявил во время пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, он намерен обсудить с российскими властями «актуальные вопросы».

В российском МИДе, в свою очередь, сообщили, что визит главы европейской дипломатии в столицу России состоится 4–6 февраля. Встреча Борреля с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована на 5 февраля.

В ведомстве отметили, что стороны намерены обсудить комплекс проблем и перспективы отношений между Брюсселем и Москвой. Кроме того, в ходе беседы планируется развернутый обмен мнениями по международным актуальным вопросам, в том числе о ситуациях на Западных Балканах, Ближнем Востоке и пространстве СНГ, а также в Северной Африке.

Также темой для обсуждений Лаврова и Борреля станут перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшая стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе и безопасность в ЕС, а также другие вопросы, представляющие обоюдные интересы.

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