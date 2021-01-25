МИД РФ подтвердил визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Москву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетит Москву с рабочим визитом 4–6 февраля. Об этом в понедельник, 25 января, сообщает пресс-служба российского МИДа.

В ведомстве отметили, что встреча Борреля с министром иностранных дел России Сергеев Лавровым состоится 5 февраля. Стороны обсудят комплекс проблем и перспективы отношений между Брюсселем и Москвой.

«Запланирован также развернутый обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Западных Балкан, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, на пространстве СНГ», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, темой для обсуждений станут перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, дальнейшая стабилизация обстановки в Нагорном Карабахе и безопасность в ЕС, а также другие вопросы, представляющие обоюдные интересы.

О том, что Боррель планирует посетить Москву, ранее в этот же день сообщало агентство AFP. Источники агентства в дипломатических кругах отмечали, что темой предстоящих переговоров станет вопрос санкций.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель провели переговоры, в ходе которых обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕС. Стороны обсудили необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.