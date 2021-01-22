В Кремле назвали темы разговора Путина с главой Евросовета

Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем положение дел в отношениях между РФ и ЕС, акцент был сделан на создание прагматичного сотрудничества. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили в Кремле.

«Обстоятельно обсуждено нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес», — говорится на официальном сайте Кремля.

Также политики затронули тему международного сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, Мишель проинформировал Путина о намерении провести в марте в ЕС стратегические дебаты по отношениям между объединением и Россией.

Кроме того, участники беседы обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности, пишет «Газета.ру».

Отношения Москвы и Брюсселя обострились в 2014 году. Тогда ЕС ввел санкции против России, возложив на нее ответственность за ситуацию на Украине, выразив недовольство воссоединением РФ с Крымом.

Ранее в январе Германия заявила, что санкции Евросоюза против России нанесли серьезный ущерб немецкому бизнесу. Как отмечается, сильнее всего пострадали машиностроительная, автомобилестроительная, химическая, электротехническая отрасли и сфера логистики.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.