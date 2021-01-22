Глава Евросовета обсудил с Путиным сотрудничество в борьбе с COVID-19

Глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудил с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 22 января, говорится в пресс-релизе Евросовета.

Также отмечается, что Мишель сообщил российскому лидеру о планах обсудить в марте на стратегических дебатах в Совете отношения ЕС и Москвы.

«Разговор также касался пандемии COVID-19 и важности глобальной солидарности и международного сотрудничества в борьбе с ней», — говорится в публикации.

Участники беседы обсудили необходимость укрепления глобального мира и безопасности.

В Кремле подтвердили, что разговор состоялся и подчеркнули, что в ходе беседы стороны затронули нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом, уделив особое внимание необходимости выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Уделено также внимание вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, в частности, возможностям в области использования и совместного производства вакцин», — добавили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Мишель поднял вопрос о задержании блогера Алексея Навального, передает «Газета.ру». Глава Евросовета подчеркнул, что лидеры ЕС едины в своем призыве к России незамедлительно освободить Навального.

18 января судья Химкинского городского суда арестовала Навального на 30 суток. Блогера задержали 17 января в аэропорту Шереметьево сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН по возвращении из Берлина. В ведомстве отметили, что с 29 декабря прошлого года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

О решении вернуться в Россию Навальный сообщил 13 января. Он написал в соцсетях, что «почти здоров» и будет долечиваться дома. При этом ФСИН сообщала, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.

В УФСИН по Москве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин лечился в берлинской клинике «Шарите». Согласно представленной из клиники информации, 23 сентября его выписали, но на уведомление о явке от 23 октября блогер не ответил и на регистрацию не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливал здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не представил.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

Позднее самолет из Берлина с Навальным на борту перенаправили в аэропорт Шереметьево в Москве вместо аэропорта Внуково по «техническим причинам».

ЕС неоднократно выражал недовольство задержаниями в России. В частности, задержанием художника-акциониста Петра Павленского за поджог дверей здания ФСБ в Москве в 2016 году. Однако в октябре 2017 года года Павленский, который находился во Франции на правах политического беженца, и его жена Оксана Шалыгина были арестованы за поджог входа в здание Банка Франции в Париже.

1 января 2019 года французский суд приговорил его к двум годам условного и году реального заключения.