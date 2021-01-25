Стало известно о предстоящем визите главы дипломатии ЕС в Москву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Москву. Об этом 25 января говорится в сообщении в Twitter на странице AFP.

Как рассказали источники агентства в дипломатических кругах, темой предстоящих переговоров станет вопрос санкций.

Визит Борреля намечен на начало февраля.

На прошлой неделе между президентом России Владимиром Путиным и главой Евросовета Шарлем Мишелем прошли переговоры, в ходе которых стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и ЕС. Стороны обсудили необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес.

Как отмечается в пресс-релизе Евросовета, Мишель проинформировал Путина о намерении провести в марте в ЕС стратегические дебаты по отношениям между объединением и Россией.