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В Германии объяснили важность диалога с Россией

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Министр по делам Европы в немецком МИДе Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает издание Spiegel.

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«Несмотря на все различия между нами, а точнее — именно из-за них, мы не можем возводить стены молчания в наших прямых взаимоотношениях с Москвой. Евросоюз стратегически заинтересован в развитии диалога с Москвой», — отметил Рот.

По словам министра, многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с РФ. Например, ее участие требуется при обсуждении и выработке путей решения конфликтов в Белоруссии, на Украине, в Ливии и Сирии. Кроме того, существует ряд глобальных проблем: борьба с пандемией коронавируса, преодоление последствий глобального потепления, контроль за вооружениями и другие.

Тем не менее Рот заявил, что «смягчать углы» не стоит, необходимо вести честный разговор с Россией. При напряженных отношениях со страной риторика ЕС должна быть ясной, подчеркнул министр, Европе следует выступать «единым и решительным фронтом», указал Рот.

Ранее в январе министерство экономики и энергетики Германии сообщило, что европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций, введенных в отношении России. По словам депутата фракции «Альтернатива для Германии» Антона Фризена, эффект от санкций является плачевным. В частности, это привело к потере тысяч рабочих мест в стране.

25 января министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заявила, что королевство в ходе заседания глав МИД Евросоюза поддержало продолжение диалога с Россией. По ее словам, Брюссель всегда выступал за сохранение диалога с Москвой, считая ее важным игроком и соседом ЕС.

При этом 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений. Он подчеркнул, что многие проблемы можно решить только сообща, но заявления, которые исходят от ЕС, российской стороне не нравятся.

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