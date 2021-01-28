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В Германии назвали плачевным эффект антироссийских санкций

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Европейский бизнес с 2014 года потерял миллиарды евро из-за санкций, введенных в отношении России. Об этом в четверг, 28 января, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министерство экономики и энергетики Германии.

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Как отмечается, в ходе пленарного заседания бундестага обсуждался вопрос о замороженных активах и денежных средствах россиян в ЕС. Подобные меры с 2014 года были приняты в отношении активов и средств на сумму около €1,8 млрд.

По словам депутата фракции «Альтернатива для Германии» Антона Фризена, эффект от санкций является плачевным. В частности, это привело привело к потере тысяч рабочих мест в стране.

Фракция выступает за полную и быструю отмену антироссийских санкций, что может оказать оздоровительный эффект на экономику Германии, добавил Фризен.

В июне 2020-го Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить ограничения в отношении России из-за Крыма. В августе это решение одобрили и страны — партнеры Евросоюза: Черногория, Албания, члены европейской зоны свободной торговли Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.

Позднее, в середине октября, Евросоюз ввел санкции против российских чиновников.

В ответ Москва расширила санкционный список, запрещающий въезд в страну некоторым гражданам Евросоюза. В МИД РФ пояснили, что такое решение было принято на паритетной основе из-за конфронтационной линии Брюсселя, который продолжает расширять свой санкционный инструментарий под абсурдными предлогами, игнорируя нормы международного права.

Крым после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

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