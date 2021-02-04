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В Госдуме оценили призыв Борреля вести диалог с Россией

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что ЕС должен поддерживать диалог с Россией. На эту тему парламентарий высказался в разговоре с RT в четверг, 4 февраля.

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«В заявлениях Борреля чувствуется позиция реалиста, который понимает, что при всей глобализации на фактически империалистических началах, которая осуществлялась последние десятилетия в мире во главе с США, в мире сохраняются очень важные центры силы», — сказал Новиков.

Он отметил, что в этом случае глава дипломатии ЕС пытается быть политиком, который логично учитывает все точки зрения, существующие в ЕС. По словам Новикова, там есть те, кто выступает за самостоятельную роль Евросоюза в мировой политике.

«За высказываниями Борреля просматривается важная тенденция внутри европейской политики, представители которой хотели бы поднять роль Европейского союза и для этого считают важным, в частности, оздоровить отношения с Россией», — подытожил он.

Ранее в этот же день было опубликовано заявление Борреля, в котором говорилось, что Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Как отмечал глава дипломатии ЕС, Россия «остается соседом и ключевым партнером».

31 января министр по делам Европы в немецком МИДе Михаэль Рот заявил о важности диалога с Россией, так как многие международные проблемы удастся преодолеть только при условии сотрудничества с Москвой.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет в связи с тем, что Европа необдуманно и необоснованно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений. Он подчеркивал, что многие проблемы можно решить только сообща, но заявления, которые исходят от ЕС, российской стороне не нравятся.

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